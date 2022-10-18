Выпуск игрового движка Open 3D Engine 22.10, открытого компанией Amazon

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила выпуск открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine 22.10 (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation, Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

Предложены новые возможности для упрощения вовлечения в работу новых участников и взаимодействия между членами команды разработчиков. Добавлена поддержка: внешних проектов для загрузки и совместного доступа к проектам по URL; шаблонов для упрощения создания типовых проектов; сетевого кэша ресурсов для организации совместного доступа к обработанным ресурсам; мастера для быстрого создания Gem-расширений.

Улучшены средства для создания многопользовательских игр. Предоставлены готовые функции для организации соединения между сервером и клиентом, отладки и создания сетей.

Упрощены процессы по добавлению анимации. Добавлена встроенная поддержка извлечения корневого движения (Root Motion, движение персонажа, основанное на анимации корневой кости скелета). Улучшен процесс импорта анимации.

Расширены возможности интерфейса для навигации по ресурсам. Добавлена поддержка горячей перезагрузки ресурсов.

Повышено удобство работы с портом просмотра (Viewport), улучшено выделение элементов и редактирование префабов (prefab).

Система построения ландшафта переведена из категории экспериментальных возможностей в состояние предварительной готовности (preview). Значительно повышена производительность отрисовки и редактирования ландшафтов. Добавлена поддержка масштабирования до областей размером 16 на 16 километров.

Реализованы новые возможности рендеринга, такие как дополнения для генерации неба и звезд.

Источник: opennet.ru