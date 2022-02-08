Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.12

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.12, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- ИИ теперь может прокладывать путь на карте используя водовороты и монолиты.
- Улучшено общее поведение ИИ в бою, а также под действием некоторых заклинаний он ведёт себя намного корректнее.
- Логика проходимости возле объектов на карте приключений теперь полностью соответствует оригинальной.
- Улучшена функция отображения очерёдности ходов в бою, а также добавлена возможность включать/выключать её в бою.
- В бою теперь можно просматривать характеристики павших отрядов.
- Исправлено множество ошибок в переводе на все языки, а также добавлена генерация немецких символов для любой версии игры.
- Исправлено множество неточностей в реализации кампаний.
- Добавлены недостающие сценарии кампании Роланда и Арчибальда, где можно предать свою сторону и примкнуть к рядам соперника.
- Исправлено свыше 60 ошибок.
- Разработку проекта fheroes2 можно поддержать на Patreon.
Источник: opennet.ru