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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.13

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.13, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Предложен прототип специального консольного режима для людей с нарушением зрения.
  • Добавлена возможность получать справку по наградам и бонусам в окне инструктажа перед сценарием кампании.
  • Реализована поддержка чешского алфавита.
  • Улучшены алгоритмы найма героев и отстройки замка для ИИ.
  • Последние герои проигрывающего противника стали вести себя агрессивнее.
  • Полосы прокрутки теперь адаптируются по размеру в зависимости от количества отображаемых элементов.
  • В большей части диалоговых окон игроки могут получить справку при помощи правого клика по изображению артефактов, заклинаний, ресурсов и прочим элементам.
  • Исправлено свыше 50 ошибок.

Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.13
Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.13


Источник: opennet.ru

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