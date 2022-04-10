Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.14

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.14, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- Для большинства языков нарисована кнопка режима «только битва».
- Полностью переработан код, связанный с артефактами, что привело к устранению многочисленных ошибок в свойствах артефактов и дало возможность в будущем легко добавлять или изменять артефакты в игре.
- Улучшенный ИИ теперь по приоритету отстраивает замки, учитывая обстановку на карте приключений, а также использует заклинание «Дверь Измерений».
- Добавлена базовая реализация приложения fheroes2 для macOS.
- Исправлены ошибки в расчёте прироста существ и стоимости капитуляции, а также доработана логика перемещения существ по полю боя.
- В движке реализована поддержка музыкальных файлов в формате MP3 и FLAC.
- Исправлено свыше 50 ошибок.
Источник: opennet.ru