Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.15

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.15, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка монохромного курсора.
- Улучшение ИИ — использование заклинания «Просмотреть всё», чтобы получить преимущество на карте приключений.
- Улучшение ИИ — экономия маны при использовании заклинаний перемещения на карте приключений.
- Улучшение ИИ — расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.
- Полностью переработана и расширена реализация «горячих клавиш».
- Добавлено окно с перечнем доступных «горячих клавиш».
- Расширено окно настроек главного меню с возможностью настройки звука, специального текстового режима и цвета курсора из главного меню игры.
- Добавлена поддержка украинского языка, а также базовая реализация перевода.
- Улучшены переводы на русский, норвежский, французский и польский языки.
- Всплывающие окна во время инструктажа перед началом кампании дополнены иллюстрациями и подробным описанием бонусов и наград.
Источник: opennet.ru