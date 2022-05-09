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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.15

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.15, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка монохромного курсора.
  • Улучшение ИИ — использование заклинания «Просмотреть всё», чтобы получить преимущество на карте приключений.
  • Улучшение ИИ — экономия маны при использовании заклинаний перемещения на карте приключений.
  • Улучшение ИИ — расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.
  • Полностью переработана и расширена реализация «горячих клавиш».
  • Добавлено окно с перечнем доступных «горячих клавиш».
  • Расширено окно настроек главного меню с возможностью настройки звука, специального текстового режима и цвета курсора из главного меню игры.
  • Добавлена поддержка украинского языка, а также базовая реализация перевода.
  • Улучшены переводы на русский, норвежский, французский и польский языки.
  • Всплывающие окна во время инструктажа перед началом кампании дополнены иллюстрациями и подробным описанием бонусов и наград.

Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15
Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15
Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15
Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15


Источник: opennet.ru

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