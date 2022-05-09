Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) — 0.9.15

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.15, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения: