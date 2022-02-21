Выпуск игры Freeciv 3.0

После почти четырёх лет разработки состоялся релиз многопользовательской пошаговой стратегической игры Freeciv 3.0, развиваемой под впечатлением от серии игр Civilization. В новой версии по умолчанию задействован набор правил civ2civ3, соответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II. В основной состав интегрирован набор правил Alien, ранее поставляемый в виде отдельного мода. Для новых установок по умолчанию включены карты с топологией HEX (компоновка шестиугольными блоками), для старых установок предоставлена возможность продолжить использование топологии iso (изометрическое заполнение).