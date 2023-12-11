Выпуск игры Unvanquished версии 0.54.1

10 декабря была выпущена версия 0.54.1 свободной игры Unvanquished. Данная редакция в основном задумана как техническое обновление, цель которой донесение различных давно назревших исправлений:

исправления рендеринга;

исправления утечек памяти;

улучшена производительность с эффектом наземного огня;

обновление WebP для решения проблем безопасности;

улучшение поведения ботов;

сообщения о том, почему пользователь отключился от сервера

браузер серверов правильно отображает и анализирует тег сервера (например, официальные и избранные серверы);

браузер серверов правильно отображает серверы в некоторых сетях мобильного широкополосного доступа, которые отбрасывали наши пакеты с информацией о сервере;

добавлены рекомендуемые серверы в списке серверов;

языковые переводы;

а так же для специфично для windows-версии: исправлена ошибка, влияющая на работу системы при включенном масштабировании дисплея.



Для справки: Unvanquished — это бесплатная видеоигра с открытым исходным кодом в жанре многопользовательского шутера от первого лица и стратегии в реальном времени, в которой люди и инопланетяне сражаются за господство. Одним из забавных фактов Unvanquished является то, что, будучи насекомыми, игроки могут ползать по стенам и потолкам, привнося новый и отчасти дезориентирующий взгляд на физику игры.

Технически игра базируется на движке Dæmon, созданного в результате слияния движков Wolfenstein: Enemy Territory (id Tech 3) и движка XreaL (слияние, которое изначально было разветвлено на движок OpenWolf).

Более подробную информацию можно посмотреть на странице Википедии и на официальной wiki-странице игры.

Источник: linux.org.ru