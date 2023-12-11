Выпуск игры Unvanquished версии 0.54.1

10 декабря была выпущена версия 0.54.1 свободной игры Unvanquished. Данная редакция в основном задумана как техническое обновление, цель которой донесение различных давно назревших исправлений:
- исправления рендеринга;
- исправления утечек памяти;
- улучшена производительность с эффектом наземного огня;
- обновление WebP для решения проблем безопасности;
- улучшение поведения ботов;
- сообщения о том, почему пользователь отключился от сервера
- браузер серверов правильно отображает и анализирует тег сервера (например, официальные и избранные серверы);
- браузер серверов правильно отображает серверы в некоторых сетях мобильного широкополосного доступа, которые отбрасывали наши пакеты с информацией о сервере;
- добавлены рекомендуемые серверы в списке серверов;
- языковые переводы;
- а так же для специфично для windows-версии:
- исправлена ошибка, влияющая на работу системы при включенном масштабировании дисплея.
Для справки: Unvanquished — это бесплатная видеоигра с открытым исходным кодом в жанре многопользовательского шутера от первого лица и стратегии в реальном времени, в которой люди и инопланетяне сражаются за господство. Одним из забавных фактов Unvanquished является то, что, будучи насекомыми, игроки могут ползать по стенам и потолкам, привнося новый и отчасти дезориентирующий взгляд на физику игры.
Технически игра базируется на движке Dæmon, созданного в результате слияния движков Wolfenstein: Enemy Territory (id Tech 3) и движка XreaL (слияние, которое изначально было разветвлено на движок OpenWolf).
Более подробную информацию можно посмотреть на странице Википедии и на официальной wiki-странице игры.
Источник: linux.org.ru