Выпуск инсталлятора Archinstall 2.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.4, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более двух лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль «desktop» для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили «webserver» и «database» для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

Предложена новая система меню, переведённая на использование библиотеки simple-term-menu.

Расширен набор цветов, доступный для подсветки записей в логе, отправляемых через archinstall.log().

Добавлены профили для установки пользовательских окружений bspwm и sway, а также профиль для установки мультимедийного сервера pipewire.

Предоставлена поддержка локализации и подключения переводов для всех выводимых на экран данных.

Улучшена поддержка файловой системы Btrfs. Добавлена опция для включения сжатия в Btrfs и опция для отключение режима copy-on-write (nodatacow).

Расширены возможности для управления дисковыми разделами.

Предоставлена возможность одновременного определения нескольких конфигураций сетевых карт.

Добавлены тесты на базе pytest.

Добавлена функция archinstall.run_pacman() для вызова пакетного менеджера pacman, а также функция archinstall.package_search() для поиска пакетов.

В archinstall.Installer() добавлена функция .enable_multilib_repository() для включения multilib.

Добавлены функции загрузки и сохранения настроек (archinstall.load_config и archinstall.save_config)

Добавлена функция archinstall.list_timezones() для показа списка часовых поясов.

В качестве нового оконного менеджера задействован qtile, написанный на языке Python.

Добавлены функции для добавления загрузчиков systemd, grub и efistub.

Сценарии взаимодействия с пользователем разделены на несколько файлов и перемещены из archinstall/lib/user_interaction.py в каталог archinstall/lib/user_interaction/.

Источник: opennet.ru