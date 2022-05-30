Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более двух лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль «desktop» для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили «webserver» и «database» для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

Добавлена поддержка разблокировки зашифрованных дисковых разделов с использованием токенов FIDO2, таких как Nitrokey и Yubikey.

В основное меню добавлен интерфейс для просмотра списка дисков и имеющихся дисковых разделов.

В меню добавлена возможность создания учётных записей. Расширены возможности по автоматизированному создания пользователей через сценарий, обрабатываемый командой «—config».

В параметрах «—config», «—disk-layout» и «—creds» обеспечена поддержка загрузки файлов с настройками с внешнего сервера.

Предоставлена возможность создания различных типов меню (MenuSelectionType.Selection, MenuSelectionType.Esc, MenuSelectionType.Ctrl_c).

В основное меню добавлены пункты для выбора локали и языка интерфейса. В том числе добавлен перевод интерфейса на русский язык.

Обеспечена установка апплета network-manager-applet при выборе десктоп-профиля.

Упрощён профиль для установки мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome, в котором теперь предлагается только минимальный набор, без файлового менеджера, программы для просмотра изображений и утилиты для создания скриншотов.

Источник: opennet.ru