Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

В ChatZilla изменён приоритет применения протоколов (в первую очередь используются безопасные).

Удалены упоминания FreeNode, Java и Flash.

Переделан диалог фильтрации сообщений. Добавлена функция для поиска фильтров.

Предоставлена возможность создания новых фильтров по нажатию клавиши Insert.

В фильтр новых сообщений добавлена опция копирования («Copy»).

В интерфейс редактирования фильтров добавлены кнопки для перемещения записи вверх и вниз.

Добавлена настройка для вывода подтверждения удаления сообщений фильтрами.

Переделана обработка каталогов в FilterListDialog.

Обеспечено динамическое обновление содержимого списка фильтров.

Источник: opennet.ru