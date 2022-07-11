Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).
В новой версии:
- Обновлена сборочная конфигурация и осуществлён перевод скриптов сборочной системы с Python 2 на Python 3.
- Перенесены обновлённые инструменты для web-разработчиков.
- Добавлена опциональная поддержка метода Promise.allSettled(), который возвращает только уже выполненные или отклонённые promise, не учитывая promise, ожидающие выполнения (позволяет дождаться результата выполнения до запуска другого кода).
- Удалён специфичный для Firefox устаревший синтаксис абстракции массивов (Array comprehensions, возможность создания нового массива на основе другого массива).
Источник: opennet.ru