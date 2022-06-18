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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 14

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 14, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это одиннадцатый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • Включена сборка с использованием JDK17 и улучшена поддержка новых выпусков Java. Добавлен JavaDoc для тестовой ветки JDK 19 и выпуска JDK 18. В JavaDoc реализована поддержка тега «@snippet» для встраивания рабочих примеров и фрагментов кода в документацию на API.
  • Улучшена интеграция с сервером приложений Payara (ответвление от GlassFish), добавлена поддержка развёртывания приложений в локально запущенном контейнере с Payara Server.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle, расширены поддерживаемые опции CLI-интерфейса, добавлена поддержка кэша конфигурации Gradle.
  • Добавлена поддержка PHP 8.1. Реализована возможность сворачивания блоков с атрибутами при редактировании кода на языке PHP.
  • Добавлен интерфейс для генерации классов для фреймворка Micronaut. Улучшена поддержка конфигурации Micronaut. Добавлен шаблон для класса Controller.
  • Улучшена поддержка CSS и добавлена поддержка спецификации ECMAScript 13 / 2022. Улучшена обработка рекурсивных структур на языке JavaScript.
  • Добавлена возможность автодополнения конструкций в SQL-запросах.
  • До версии 18.0.1 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac).
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven.
    Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 14

Источник: opennet.ru

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