Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 15, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap), Windows и macOS.
Среди предложенных изменений:
- Добавлена начальная поддержка Jakarta 9.1 и улучшена поддержка GlassFish.
- Обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac).
- В мастере соединений добавлена возможность подключения к БД Amazon Redshift через сервис Amazon Athena.
- Реализована поддержка тега «@snippet» для встраивания в документацию на API рабочих примеров и фрагментов кода, к которым можно применять средства для проверки корректности, подсветки синтаксиса и интеграции с IDE.
- Улучшено редактирование данных в формате YAML.
- В контекстное меню проекта добавлен пункт ‘Open in Terminal’.
- Улучшена поддержка новых возможностей PHP 8.0 и 8.1. Добавлена поддержка нового синтаксиса для вызываемых объектов (callable).
- Включены по умолчанию inline-подсказки.
- В отдельный модуль выделен отладчик для кода на языке Groovy. Обновлён парсер для языка Groovy.
- Предложена начальная реализация API для управления зависимостями проекта (Project Dependency API).
- Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с использованием LSP-серверов (Language Server Protocol).
- Улучшен интерфейс проверки регулярных выражений.
- Улучшен интерфейс для загрузки и регистрации JDK.
- Улучшен интерфейс анализа стека вызовов (Stack Trace).
- Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Компоненты для работы с Gradle обновлены до версии API 7.5 с поддержкой Java 18.
- Реализована поддержка автодополнения лямбда-выражений.
- Добавлен javadoc для предварительной версии JDK 20.
- Добавлена возможность использования опции netbeans.javaSupport.enabled для отключения поддержки языка Java в NBLS (NetBeans Language Server).
Источник: opennet.ru