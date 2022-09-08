Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 15

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 15, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

Добавлена начальная поддержка Jakarta 9.1 и улучшена поддержка GlassFish.

Обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac).

В мастере соединений добавлена возможность подключения к БД Amazon Redshift через сервис Amazon Athena.

Реализована поддержка тега «@snippet» для встраивания в документацию на API рабочих примеров и фрагментов кода, к которым можно применять средства для проверки корректности, подсветки синтаксиса и интеграции с IDE.

Улучшено редактирование данных в формате YAML.

В контекстное меню проекта добавлен пункт ‘Open in Terminal’.

Улучшена поддержка новых возможностей PHP 8.0 и 8.1. Добавлена поддержка нового синтаксиса для вызываемых объектов (callable).

Включены по умолчанию inline-подсказки.

В отдельный модуль выделен отладчик для кода на языке Groovy. Обновлён парсер для языка Groovy.

Предложена начальная реализация API для управления зависимостями проекта (Project Dependency API).

Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с использованием LSP-серверов (Language Server Protocol).

Улучшен интерфейс проверки регулярных выражений.

Улучшен интерфейс для загрузки и регистрации JDK.

Улучшен интерфейс анализа стека вызовов (Stack Trace).

Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Компоненты для работы с Gradle обновлены до версии API 7.5 с поддержкой Java 18.

Реализована поддержка автодополнения лямбда-выражений.

Добавлен javadoc для предварительной версии JDK 20.

Добавлена возможность использования опции netbeans.javaSupport.enabled для отключения поддержки языка Java в NBLS (NetBeans Language Server).

Источник: opennet.ru