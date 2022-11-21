Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 2.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы инструментария wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для сетевых конфигураторов Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске предложены следующие новшества:

Добавлена поддержка настройки адресов, шлюзов и маршрутов для сетей IPv4 и IPv6 (силами iwd без использования дополнительных утилит).

Предоставлена возможность изменения MAC-адреса при запуске.

Задействован список c точками доступа, которые могут использоваться для роуминга (ранее для роуминга выбиралась одна точка доступа с наилучшими показателями, а теперь ведётся список, ранжированный по BSS, для быстрого выбора запасных точек доступа в случае сбоя при подключении к выбранной).

Реализовано кэширование и возобновление TLS-сеансов для EAP (Extensible Authentication Protocol).

Добавлена поддержка шифров с 256-битными ключами.

В реализации режима точки доступа добавлена поддержка аутентификации клиентов, использующих устаревший протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Изменение позволило обеспечить поддержку старого оборудования, не поддерживающего другие шифры, кроме TKIP.

Источник: opennet.ru