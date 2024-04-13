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Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE

Спустя полтора месяца после релиза KDE 6.0 опубликован выпуск платформы KDE Frameworks 6.1.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 6 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя 72 библиотеки, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE.

Выпуск cформирован в соответствии с инициативой по предсказуемому ежемесячному формированию обновлений KDE Frameworks. Помимо исправления ошибок и недоработок, выявленных после публикации ветки KDE 6.0, в новой версии можно отметить следующие новшества:

  • В kdeclarative добавлена поддержка платформы Android. Добавлены зависимости, необходимые модулю QML. Из KDeclarativeMouseEvent и WheelEvent удалена поддержка QML_ELEMENT.
  • В kfilemetadata добавлена возможность автоматического определения кодировки текста. Добавлена поддержка метаданных файлов .mod, .s3m, .xm и .it. Для чтения файлов задействован класс QFile. Для ускорения определения информации о типах по имени задействована хэш-таблица.
  • В kguiaddons в Recorder добавлена возможность записи клавиатурных комбинаций, в которых используются сразу несколько клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl, Alt, Meta).
  • В kiconthemes в KIconDialog реализован фильтр символьных пиктограмм.
  • В kio в ScopedProcessRunner улучшена поддержка systemd. В PreviewJob разрешён показ миниатюр для локальных файлов. В kfilewidget в файле состояния обеспечено сохранение данных о недавно просмотренных файлах и URL. Добавлена возможность сохранения реакции пользователя на ошибки SSL (чтобы не выводить предупреждения каждый раз). Для кнопок по умолчанию задействованы символьные пиктограммы.
  • В kirigami улучшена компоновка элементов в диалоговых окнах. Расширено применение навигации при помощи клавиатуры. В ColumnView задействована анимация смены страниц на базе OutExpo. В InlineMessage добавлен параметр для явного выставления позиции. В pushDialogLayer добавлена обработка URL.
  • В knewstuff изменён стиль диалогов с запросом о перезаписи. По умолчанию задействована сортировка элементов по числу загрузок.
  • В ktexteditor переделан диалог сохранения и задействован хинтинг для корректного выравнивания символов.
  • В kwindowsystem добавлена поддержка клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl, Alt, Meta).
  • В qqc2-desktop-style добавлена поддержка локализации. Прекращено использование модуля ECMQMLModules. Унифицировано выравнивание и горизонтальное растяжение меток. KQuickStyleItem переведён на использование C++20 std::accumulate. Добавлены аннотации к функциям. Учтены глобальные настройки отключения анимации. Добавлена возможность использования собственных шрифтов в ToolButtons.
  • В bluez-qt добавлена поддержка передачи данных о производителе в анонсах Bluetooth LE.
  • В breeze-icons проведена чистка пиктограмм и цветовых схем, уже не используемых приложениями. Добавлены новые пиктограммы, такие как system-suspend-inhibited, system-suspend-uninhibited, suyu, elisa-symbolic, skladnik. Изменено оформление пиктограмм с символикой увеличительного стекла.
  • В kcmutils модули QML переведены на декларативную регистрацию типов. Улучшен вывод информации об ошибках в SharedQmlEngine. Объявлена устаревшей реализация кнопки контекстной помощи ContextualHelpButton, вместо которой следует использовать аналог из фреймворка Kirigami.
  • В kconfig обеспечена регистрация модуля KConfigPropertyMap для QML.
  • В KConfig, KNotifyConfig и KCoreAddons прекращён поиск модуля QtDBus на платформах Windows, macOS и Android. В KNotifyConfig и KConfigWidgets прекращено использование DBus в Windows и macOS.
  • Kcrash переведён на использование функции sigaction.
  • В kholidays обновлена база праздничных дней.
  • В kimageformats улучшена проверка заголовков и обеспечена обработка дополнительных опций для формата TGA.
  • В kjobwidgets упрощена проверка работы в окружениях на базе протокола X11.
  • В kquickcharts обеспечена генерация набора шейдеров GLSL по умолчанию.
  • В kstatusnotifieritem улучшена активация связанных окон в окружениях на базе протокола Wayland.
  • В ksvg добавлена поддержка загрузки SVG-изображений из файлов QRC.
  • В syntax-highlighting подсветка классов Qt адаптирована для Qt 6, а подсветка сценариев Cmake адаптирована для CMake 3.29. Добавлена поддержка синтаксиса GPRbuild.

Из изменений, внесённых за последнюю неделю в KDE, отмечается реализация поддержки технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что позволяет добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.

Интерфейс текстового редактора KWrite переведён с традиционного меню на использование меню «гамбургер»:

Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE


Источник: opennet.ru

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