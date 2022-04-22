Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE

Представлено апрельское сводное обновление приложений (22.04), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 232 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

В файловом менеджере Dolphin расширен диапазон типов файлов для которых доступен предпросмотр эскизов, а также обеспечен вывод дополнительной информации о каждом элементе файловой системы. Например, добавлен показ миниатюр для файлов ePub, а при предпросмотре изображений обеспечен вывод информации о разрешении. Файлы, загруженные или скопированные неполностью, теперь снабжаются расширением «.part». Улучшено взаимодействие с устройствами, такими как камеры, по протоколу MTP.

Для эмулятора терминала Konsole предложен плагин Quick Commands ( Plugins > Show Quick Commands), позволяющий создавать и быстро запускать небольшие скрипты, автоматизирующие часто выполняемые дейсвтия. В плагине SSH предоставлена возможность назначения разных визуальных профилей, дающих возможность привязать к каждой учётной записи SSH свои цвета для фона и текста. Добавлена возможность отображения картинок прямо в терминале с использованием сиксельной графики (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков). При клике на каталогах правой кнопкой мыши предоставлена поддержка открытия этого каталога в любом выбранном приложении, а не только в файловом менеджере. Примерно в два раза повышена производительность прокрутки и улучшена прокрутка касанием к тачпаду или сенсорному экрану.

Расширен спектр ключевых фраз по которым можно найти Dolphin и Konsole при поиске приложений, например, для вызова файлового менеджера можно использовать поиск по ключам «Explorer», «Finder», «files», «file manager» и «network share», а для терминала — «cmd» и «command prompt».

В видеоредакторе Kdenlive добавлена поддержка устройств Apple с чипом M1. Полностью переделан диалог рендеринга, в котором упрощён доступ к имеющимся опциям отрисовки и добавлены новые возможности, такие как поддержка создания настроенных под свои предпочтения профилей и функция рендеринга отдельных зон. Добавлена начальная поддержка 10-битовой глубины цвета.

В текстовом редакторе Kate ускорен запуск, упрощена навигация по каталогам проектов и улучшен поиск файлов. Обеспечено более наглядное разделение работы с файлами с одинаковыми именами, но размещёнными в разных каталогах. Улучшена работа в окружениях на базе протокола Wayland. Переработан состав меню. Улучшено выравнивание редактируемого кода.

В просмотрщик документов Okular добавлен экран начального запуска, показываемый при открытии программы без указания документа. Добавлено предупреждение, показываемое при переходе к подписыванию документа без наличия корректного сертификата.

Предложена новая универсальная реализация календаря-планировщика, работающая как на настольных системах, так и на мобильных устройствах под управлением Plasma Mobile.

В музыкальном проигрывателе Elisa улучшена поддержка сенсорных экранов и предоставлена возможность перемещения музыки и списков воспроизведения из файлового менеджера в режиме drag&drop.

В программе для сканирования документов Skanpage появилась возможность передачи отсканированных файлов, включая многостраничные PDF, в другие приложения, например, в программы для отправки сообщений, передачи данных по Bluetooth или работы с облачными хранилищами.

В программе для создания скриншотов Spectacle улучшены инструменты добавления аннотаций к изображениям и обеспечено сохранение настроек аннотирования.

В программе просмотра изображений предложена функция предпросмотра перед выводом на печать и предоставлен интерфейс для установки дополнений для импорта снимков с камер.

Улучшен ассистент в путешествиях KDE Itinerary, помогающий добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). Добавлена поддержка новых ЖД-компаний и авиакомпаний. Повышена детализация сведений о погоде. Улучшен интерфейс для сканирования штрих-кодов, которым теперь можно сканировать билеты.

В видеопроигрыватель Haruna, представляющий собой надстройку над MPV, добавлена поддержка глобального меню, приостановки воспроизведения при сворачивании окна, открытия последнего просмотренного видео, перехода на начало видео и запоминания позиции для возвращения через какое-то время. В меню добавлена секция с недавно открытыми файлами.

Источник: opennet.ru