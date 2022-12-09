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Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (22.12), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 234 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

Наиболее заметные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность управления правами доступа для внешних разделов Samba. Добавлен режим выделения (Selection Mode), упрощающий отбор части файлов и каталогов для выполнения над ними типовых операций (после нажатия клавиши пробел или выбора в меню опции «Select files and folders» наверху появляется зелёная панель, после чего клики на файлы и каталоги приводят к их выделению, а внизу показывается панель с доступными операциями, такими как копирование, переименование и открытие изображений).
  • В просмотрщике изображений и видео Gwenview появилась поддержка корректировки яркости, контраста и цветности просматриваемых изображений. Добавлена поддержка просмотра файлов в формате xcf, применяемом в GIMP.
  • В текстовые редакторы Kate и KWrite добавлено окно Welcome, показываемое при запуске программ без указания файлов. В окне предоставлена кнопка для создания или открытия файла, список недавно открытых файлов и ссылки на документацию. Добавлен новый инструмент «Keyboard Macro» для создания макросов, позволяющий записать последовательность нажатий клавиш и воспроизводить ранее записанные макросы.
    Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  • В видеоредакторе Kdenlive улучшена интеграция с другими программами редактирования видео, например, появилась возможность передачи монтажных столов (timeline) в программу векторной анимации Glaxnimate. В системе направляющих/маркеров добавлена поддержка поисковых фильтров и создания собственных категорий. В интерфейсе появилась возможность использования меню «гамбургер», но по умолчанию показывается классическое меню.
  • В приложении KDE Connect, предназначенном для сопряжения телефона с рабочим столом, изменён интерфейс ответа на текстовые сообщения — вместо открытия отдельного диалога в виджете KDE Connect теперь появляется встроенное поле ввода текста.
  • В календаре-планировщике Kalendar предложен «базовый» режим представлений, в котором применяется более статичная раскладка элементов, экономящая ресурсы процессора и оптимальная для маломощных или автономных устройств. Для отображения событий задействовано всплывающее окно, которое лучше подходит для просмотра и управления расписанием. Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa реализован показ сообщений с пояснением причины невозможности обработать не звуковой файл, перемещённый в плейлист в режиме drag&drop. Добавлена поддержка полноценного полноэкранного режима. При просмотре информации о музыканте обеспечен показ сетки альбомов вместо набора типовых пиктограмм.
  • В ассистент в путешествиях KItinerary добавлена поддержка информации о кораблях и паромах, в дополнение к выводу сведений о поездах, самолётах и автобусах.
  • В почтовом клиенте Kmail упрощена работа с зашифрованными сообщениями.
  • Обеспечена привязка кнопки «Calculator» на некоторых клавиатурах к вызову KCalc.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle реализовано запоминание последней выбранной области экрана.
  • В менеджер архивов Ark добавлена поддержка формата ARJ и задействовано новое меню «гамбургер».
  • Отдельно представлен выпуск программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.9.0, в котором улучшено управление расположением лиц на основе метаданных, решены проблемы с подключением к Google Photo, улучшен импорт координат и тегов из метаданных, повышена производительность работы с внешними БД.
    Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

Источник: opennet.ru

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