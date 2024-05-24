Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE

В процессе поиска реализован показ специфичных для найденного контента деталей, например, для изображений показывается разрешение и время создания, а для звуковых файлов — данные об авторе, альбоме и продолжительности. Добавлена поддержка показа эскизов для каталогов, размещённых на удалённых хранилищах. Реализована анимация, сопутствующая выполняемым действиям (например, анимация пиктограммы папки при перемещении на неё файла или анимация появления и исчезновения панелей).