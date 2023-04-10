Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC

Доступен выпуск проекта VVenC 1.8, развивающего высокопроизводительный кодировщик для видео в формате H.266/VVC (отдельно той же командой разработчиков развивается декодировщик VVDeC). Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. В новой версии предложены дополнительные оптимизации, позволившие на 15% ускорить кодирование в быстром режиме, на 5% в медленном и на 10% в остальных преднастройках. Сокращён разрыв в эффективности многопоточных и однопоторчных операций.

Особенности кодировщика:

Наличие пяти готовых преднастроек, упрощающих получение результата, достигающего определённого компромисса между качеством и скоростью кодирования.

Поддержка перцептуальной оптимизации на основе визуальной модели XPSNR, учитывающей особенности восприятия картинки глазом для повышения качества.

Хорошая масштабируемость на многоядерных системах за счёт активного распараллеливания вычислений на уровне кадров и задач.

Однопроходный и двухпроходный режимы управления пропускной способностью с поддержкой кодирования с переменным битрейтом (VBR).

Экспертный режим, допускающий низкоуровневое управление процессом кодирования.

Источник: opennet.ru