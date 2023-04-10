Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC

Доступен выпуск проекта VVenC 1.8, развивающего высокопроизводительный кодировщик для видео в формате H.266/VVC (отдельно той же командой разработчиков развивается декодировщик VVDeC). Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. В новой версии предложены дополнительные оптимизации, позволившие на 15% ускорить кодирование в быстром режиме, на 5% в медленном и на 10% в остальных преднастройках. Сокращён разрыв в эффективности многопоточных и однопоторчных операций.
Особенности кодировщика:
- Наличие пяти готовых преднастроек, упрощающих получение результата, достигающего определённого компромисса между качеством и скоростью кодирования.
- Поддержка перцептуальной оптимизации на основе визуальной модели XPSNR, учитывающей особенности восприятия картинки глазом для повышения качества.
- Хорошая масштабируемость на многоядерных системах за счёт активного распараллеливания вычислений на уровне кадров и задач.
- Однопроходный и двухпроходный режимы управления пропускной способностью с поддержкой кодирования с переменным битрейтом (VBR).
- Экспертный режим, допускающий низкоуровневое управление процессом кодирования.
Источник: opennet.ru