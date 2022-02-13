После более года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3, поддерживающего участие в чатах и обмен сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP. Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal или шифрование при помощи OpenPGP. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.

В новой версии помимо текстовых сообщений реализована поддержка видеовызовов и видеоконференций, позволяющих совершать видеовызовы с привлечением двух и большего числа участников. Видеопотоки шифруются с использованием сквозного шифрования, а трафик направляется напрямую между пользователями в режиме P2P, но в качестве запасного варианта предоставляется и возможность работы через промежуточный сервер.

Расширены средства групповых вызовов — пользователь может инициировать вызов в закрытой группе или пригласить дополнительных участников к уже установленному вызову. Групповые вызовы могут быть организованы в режиме P2P без привлечения дополнительных серверов, кроме XMPP-сервера, координирующего подключение к конференции. Для конференций с большим числом участников для снижения требований к пропускной способности может быть организована работа через централизованный сервер. Обмен ключами для шифрования трафика участников, которые генерируются на стороне клиента, осуществляется через DTLS, после чего данные передаются по шифрованному каналу SRTP. Достоверность ключей аутентифицируется при помощи XMPP-расширения OMEMO.

Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. При отсутствии поддержки видео может быть установлен аудиовызов.

Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения: