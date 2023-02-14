После года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.
Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. Сквозное шифрование обмена сообщениями и подтверждение достоверности осуществляется с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка реакций, дающих пользователю возможность быстро отреагировать на сообщение подходящим emoji-символом, например, выразить эмоции (🤯), согласие (👍️) или неодобрение (👎️) без набора текста.
- В групповых чатах, прямом обмене сообщениями и каналах добавлена поддержка прямого ответа, привязанного к конкретному сообщению и позволяющего быстро перейти к его просмотру.
- Осуществлён переход с GTK3 на GTK4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Пользовательский интерфейс адаптирован для корректной работы на экранах любого размера, в том числе для небольших экранов мобильных устройств.
Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения:
- Многопользовательские чаты с поддержкой приватных групп и публичных каналов (в группах можно общаться только с включёнными в группу людьми на произвольные темы, а в каналах любые пользователи могут общаться только на заданную тему);
- Использование аватаров;
- Управление архивом сообщений;
- Пометка последнего полученного и прочитанного сообщений в чатах;
- Прикрепление файлов и изображений к сообщениям. Файлы могут передаваться как напрямую от клиента к клиенту, так и с загрузкой на сервер и предоставлением ссылки, по которой другой пользователь сможет загрузить этот файл;
- Поддержка прямой передачи мультимедийного контента (звук, видео, файлы) между клиентами при помощи протокола Jingle;
- Поддержка SRV-записей для установки прямого шифрованного соединения с использованием TLS, в дополнение к отправке через XMPP-сервер;
- Шифрование при помощи OMEMO и OpenPGP;
- Распространение сообщений по подписке (Publish-Subscribe);
- Уведомление о состоянии набора сообщения другим пользователем (можно отключить отправку уведомлений о наборе в привязке к чатам или отдельным пользователям);
- Отложенная доставка сообщений;
- Закладки на различные сервисы и ресурсы, хранимые на сервере;
- Уведомление об успешной доставке сообщения;
- Расширенные средства поиска сообщений и фильтрации вывода в истории переписки;
- Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;
- Работа в offline-режиме с фактической отправкой написанных сообщений и приёмом накопившихся на сервере сообщений после появления сетевого соединения;
- Поддержка SOCKS5 для проброса прямых P2P-соединений;
- Поддержка XML-формата vCard.
Источник: opennet.ru