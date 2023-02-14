ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

После года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.

Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. Сквозное шифрование обмена сообщениями и подтверждение достоверности осуществляется с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка реакций, дающих пользователю возможность быстро отреагировать на сообщение подходящим emoji-символом, например, выразить эмоции (🤯), согласие (👍️) или неодобрение (👎️) без набора текста.
  • В групповых чатах, прямом обмене сообщениями и каналах добавлена поддержка прямого ответа, привязанного к конкретному сообщению и позволяющего быстро перейти к его просмотру.
    Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4
  • Осуществлён переход с GTK3 на GTK4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Пользовательский интерфейс адаптирован для корректной работы на экранах любого размера, в том числе для небольших экранов мобильных устройств.

Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения:

  • Многопользовательские чаты с поддержкой приватных групп и публичных каналов (в группах можно общаться только с включёнными в группу людьми на произвольные темы, а в каналах любые пользователи могут общаться только на заданную тему);
  • Использование аватаров;
  • Управление архивом сообщений;
  • Пометка последнего полученного и прочитанного сообщений в чатах;
  • Прикрепление файлов и изображений к сообщениям. Файлы могут передаваться как напрямую от клиента к клиенту, так и с загрузкой на сервер и предоставлением ссылки, по которой другой пользователь сможет загрузить этот файл;
  • Поддержка прямой передачи мультимедийного контента (звук, видео, файлы) между клиентами при помощи протокола Jingle;
  • Поддержка SRV-записей для установки прямого шифрованного соединения с использованием TLS, в дополнение к отправке через XMPP-сервер;
  • Шифрование при помощи OMEMO и OpenPGP;
  • Распространение сообщений по подписке (Publish-Subscribe);
  • Уведомление о состоянии набора сообщения другим пользователем (можно отключить отправку уведомлений о наборе в привязке к чатам или отдельным пользователям);
  • Отложенная доставка сообщений;
  • Закладки на различные сервисы и ресурсы, хранимые на сервере;
  • Уведомление об успешной доставке сообщения;
  • Расширенные средства поиска сообщений и фильтрации вывода в истории переписки;
  • Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;
  • Работа в offline-режиме с фактической отправкой написанных сообщений и приёмом накопившихся на сервере сообщений после появления сетевого соединения;
  • Поддержка SOCKS5 для проброса прямых P2P-соединений;
  • Поддержка XML-формата vCard.

Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий