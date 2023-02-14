После года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.

Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. Сквозное шифрование обмена сообщениями и подтверждение достоверности осуществляется с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal.

В новом выпуске:

Добавлена поддержка реакций, дающих пользователю возможность быстро отреагировать на сообщение подходящим emoji-символом, например, выразить эмоции (🤯), согласие (👍️) или неодобрение (👎️) без набора текста.

В групповых чатах, прямом обмене сообщениями и каналах добавлена поддержка прямого ответа, привязанного к конкретному сообщению и позволяющего быстро перейти к его просмотру.

Осуществлён переход с GTK3 на GTK4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Пользовательский интерфейс адаптирован для корректной работы на экранах любого размера, в том числе для небольших экранов мобильных устройств.

Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения: