Выпуск композитного сервера Weston 11.0

После восьми месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 11.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

Продолжена работа над инфраструктурой для управления цветом, позволяющей преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями. В том числе добавлена возможность настройки ICC-профиля для монитора и отражения в него цветов из sRGB. Также появилась поддержка перевода монитора в режим HDR, но формирование HDR-контента пока не реализовано.

Проведена подготовка к реализации в одном из следующих выпусков поддержки одновременного выполнения нескольких бэкендов, например, для вывода через KMS и RDP.

В бэкенде DRM создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.

Внесены различные улучшения, связанные с поддержкой бэкенда RDP для удалённого доступа к содержимому экрана.

Повышена производительность бэкенда DRM.

Добавлена поддержка протокола single-pixel-buffer, позволяющего создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA. При помощи протокола viewporter композитный сервер может масштабировать однопиксельные буферы для создания однородных цветных поверхностей произвольного размера.

Переработана реализация weston_buffer.

Объявлены устаревшими плагины cms-static и cms-colord.

Из desktop-shell исключена поддержка нескольких рабочих пространств и масштабирования.

Прекращена поддержка протокола wl_shell, на смену которому пришёл xdg-shell.

Удалён бэкенд fbdev, вместо которого следует использовать бэкенд KMS.

Удалены компоненты weston-launch, launcher-direct, weston-info и weston-gears, вместо которых следует использовать библиотеку libsea и wayland-info.

По умолчанию выставлено KMS-свойство max-bpc.

Обеспечено аварийное завершение работы при исчерпании свободной памяти в системе.

Источник: opennet.ru