Выпуск композитного сервера Weston 12.0

После восьми месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 12.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.
Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:
- Добавлен бэкенд для организации удалённого доступа к рабочему столу — backed-vnc, выполняющий функции, сходные с backend-rpd. Протокол VNC реализован при помощи aml и neatvnc. Поддерживается аутентификация пользователя и шифрование канала связи (TLS).
- Добавлен бэкенд для работы с мультимедийным сервером PipeWire.
- Изменения в бэкенде DRM (Direct Rendering Manager):
- Реализована поддержка конфигураций с несколькими GPU. Для задействования дополнительных GPU предложена опция «—additional-devices список_устройств_вывода».
- Добавлена поддержка протокола tearing-control для отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В игровых программах отключение VSync позволяет сократить задержки ври выводе на экран, ценой появления артефактов из-за разрывов.
- Добавлена поддержка определения типов содержимого для HDMI (графика, фотографии, кино и игры).
- Добавлено и когда это возможно задействовано свойство поворота плоскости.
- Добавлена поддержка отложенных коннекторов (writeback connector), применяемых для создания скриншотов.
- Добавлено свойство для определения уровня прозрачности плоскости.
- Для разбора метаданных EDID задействована внешняя библиотека libdisplay-info.
- В backend-wayland реализованы операции изменения размера, используя расширение xdg-shell.
- В бэкенде удалённого доступа backend-rdp добавлена предварительная поддержка многомониторных систем (multi-head).
- В бэкенде backend-headless, предназначенном для работы на системах без дисплея, добавлена поддержка декорации вывода, применяемой для тестирования плагина color-lcms.
- Объявлен устаревшим и отключён по умолчанию компонент launcher-logind, вместо которого рекомендуется использовать launcher-libseat, также поддерживающий logind.
- В libweston/desktop (libweston-desktop) реализована поддержка состояния ожидания, применяемого на стадии до прикрепления к клиенту буфера вывода, что может использоваться, например, для организации запуска клиента с самого начала в полноэкранном режиме.
- Реализован протокол weston-output-capture, предназначенный для создания скриншотов и выступающий более функциональной заменой старого протокола weston-screenshooter.
- Добавлена поддержка протокола xwayland_shell_v1, позволяющего создать объект xwayland_surface_v1 для определённой поверхности wl_surface.
- В библиотеке libweston реализована поддержка аутентификации пользователей через PAM и добавлена поддержка 4 версии программного интерфейса wl_output.
- В процесс compositor добавлен упрощённый режим выбора бэкенда, оболочки и отрисовщика, позволяющий использовать синтаксис «—backend=headless», «—shell=foo» и «—renderer=gl|pixman» вместо «—backend=headless-backend.so», «—shell=foo-shell.so» и «—renderer=gl-renderer.so».
- В клиенте simple-egl появилась поддержка протокола fractional-scale, позволяющего использовать нецелые значения масштаба, и реализован режим вертикальной отрисовки панели.
- В оболочке для автомобильных информационно-развлекательных систем ivi-shell реализована активация фокуса ввода с клавиатуры для поверхности xdg-shell, реализованная по аналогии с активацией ввода в оболочках desktop-shell и kiosk-shell.
- Разделяемая библиотека libweston-desktop интегрирована в библиотеку libweston, связывание приложений с libweston позволит получить доступ ко всем функциям, ранее предоставляемым в libweston-desktop.
Источник: opennet.ru