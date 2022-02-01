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Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0

После двух лет разработки опубликован релиз полноэкранного консольного оконного менеджера (мультиплексора терминалов) GNU screen 4.9.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Среди изменений:

  • Добавлена escape-последовательность ‘%e’ для показа используемой кодировки в статусной строке (hardstatus).
  • На платформе OpenBSD для работы с терминалом задействован вызов openpty().
  • Исправлена уязвимость CVE-2021-26937, приводившая к аварийному завершению работы при обработке определённой комбинации UTF-8 символов.
  • Добавлено ограничение на размер имени сеанса в 80 символов (ранее использование слишком длинных имён приводило к сбою).
  • Решена проблема с игнорированием имени пользователя, заданного через опцию «-X».

Источник: opennet.ru

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