ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск консольного текстового редактора Vis 0.9

Выпуск консольного текстового редактора Vis 0.9

Vis – консольный текстовый редактор, сочетающий в себе модальное редактирование в стиле vi со структурными регулярными выражениями в стиле sam.

Основные особенности:

  • редактирование с помощью структурных регулярных выражений(1) основанное на командном языке Sam(2);
  • поддержка множественного выбора/курсоров;

  • подсветка синтаксиса обеспечивается с помощью грамматики синтаксических выражений, которую удобно выражать с помощью Lua LPeg;

  • API на Lua для расширения редактора(3).
  1. https://doc.cat-v.org/bell_labs/structural_regexps/
  2. https://doc.cat-v.org/bell_labs/sam_lang_tutorial/
  3. https://github.com/martanne/vis/wiki/Plugins

gif

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий