Выпуск консольного текстового редактора Vis 0.9

Vis – консольный текстовый редактор, сочетающий в себе модальное редактирование в стиле vi со структурными регулярными выражениями в стиле sam.
Основные особенности:
- редактирование с помощью структурных регулярных выражений(1) основанное на командном языке Sam(2);
- поддержка множественного выбора/курсоров;
- подсветка синтаксиса обеспечивается с помощью грамматики синтаксических выражений, которую удобно выражать с помощью Lua LPeg;
- API на Lua для расширения редактора(3).
- https://doc.cat-v.org/bell_labs/structural_regexps/
- https://doc.cat-v.org/bell_labs/sam_lang_tutorial/
- https://github.com/martanne/vis/wiki/Plugins
Источник: linux.org.ru