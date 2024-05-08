Выпуск консольного текстового редактора Vis 0.9

Vis – консольный текстовый редактор, сочетающий в себе модальное редактирование в стиле vi со структурными регулярными выражениями в стиле sam.

Основные особенности:

редактирование с помощью структурных регулярных выражений(1) основанное на командном языке Sam(2);

поддержка множественного выбора/курсоров;

подсветка синтаксиса обеспечивается с помощью грамматики синтаксических выражений, которую удобно выражать с помощью Lua LPeg;

API на Lua для расширения редактора(3).

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Источник: linux.org.ru