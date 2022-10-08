Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.6.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.6.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.2.

Особенности LibreSSL 3.6.0:

Из OpenSSL портирован API EVP для функции формирования ключа HKDF (HMAC Key Derivation Function).

Добавлен API для установки и получения уровней безопасности — SSL_{,CTX}_{get,set}_security_level().

Добавлена экспериментальная поддержка API для протокола QUIC, изначально реализованная в BoringSSL.

Добавлена начальная поддержка верификации TS ESSCertIDv2.

Задействован тест простоты Бейли — Померанца — Селфриджа — Уогстаффа (Baillie-PSW) вместо теста Миллера-Рабина.

Проведена значительная внутренняя переработка. Убраны ресурсоёмкие проверки RFC 3779 при верификации сертификатов. Переделан декодировщик и парсер времени для ASN.1. Переписана реализация ASN1_STRING_to_UTF8().

В утилиту openssl добавлена опция -«s» для показа только шифров, поддерживаемых указанным протоколом.

Источник: opennet.ru