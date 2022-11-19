Выпуск labwc 0.6, композитного сервера для Wayland

Доступен выпуск проекта labwc 0.6 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Из расширенных Wayland-протоколов поддерживаются wlr-output-management для настройки устройств вывода, layer-shell для организации работы оболочки рабочего стола и foreign-toplevel для подключения собственных панелей и переключателей окон.

Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы (за исключением кнопок для окон) не поддерживаются принципиально. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

Ключевые изменения в новом выпуске: