Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland

Доступен выпуск проекта labwc 0.7.2 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Из расширенных Wayland-протоколов поддерживаются wlr-output-management для настройки устройств вывода, layer-shell для организации работы оболочки рабочего стола и foreign-toplevel для подключения собственных панелей и переключателей окон.

Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы (за исключением кнопок для окон) не поддерживаются принципиально. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

Ключевые изменения в новом выпуске:

Добавлена настройка <menu><ignoreButtonReleasePeriod> для определения времени игнорирования удержания кнопок мыши, что можно использовать для защиты от непреднамеренного выбора элементов или закрытия меню.

Добавлена возможность использования падающих теней для окон, декодируемых на стороне сервера. Для включения теней в блоке <theme> предложена настройка <dropShadows>, а для настройки размера и цвета добавлены свойства window.active|inactive.shadow.size и window.active|inactive.shadow.color.

Добавлено правило ignoreConfigureRequest, позволяющее игнорировать запросы конфигурации от клиентов X11 для изменения размера и позиции на экране.

В правилах разрешена привязка к типу окон (<windowRule type=»»>). Например, для окон XWayland применяется тип NET_WM_WINDOW_TYPE_DESKTOP.

В циклы <action name=»ForEach»> добавлена поддержка секций «none», срабатывающих при отсутствии успешных совпадений.

Добавлена опция «-S» (—session) для запуска указанной команды при запуске и для завершения работы композитного менеджера при завершении работы команды.

В темах оформления появилась возможность указания цвета кодирования уровня прозрачности, используя формат «#aabbccff».

В настройках интерфейса переключения между окнами разрешено создание произвольных полей с форматированием в стиле printf, например, <field content=»custom» format=»foobar %b %3s %-10o %-20W %-10i%t» width=»100%» />. Добавлена возможность указания ширины интерфейса переключения между окнам в процентах относительно ширины экрана («osd.window-switcher.width: 75%»), а также изменения размера и цвета рамки вокруг эскизов окон (osd.window-switcher.preview.border.width|color). При настройке содержимого добавлены новые поля workspace, state, type_short и output.

Добавлена поддержка совместимых с Openbox меню (pipe-menu).

Добавлена возможность настройки привязки к краю экрана.

Добавлена поддержка настройки методов ввода и интерфейс для их редактирования.

Добавлена поддержка калибровки устройств ввода.

В интерфейсе переключения между виртуальными рабочими столами появилась возможность определения префикса наименования рабочих столов.

Добавлена возможность определения переменных окружения в файлах *.env, размещённых в каталоге «environment.d».

Добавлена поддержка указания пустого значения для очистки переменной окружения.

Добавлена возможность определения запасного устройства вывода ( LABWC_FALLBACK_OUTPUT), которое будет выбрано в случае недоступности базовых устройств вывода, что может оказаться полезным, например, при запуске VNC-сервера.

Добавлена настройка <windowSwitcher allWorkspaces=»yes»>, позволяющая в window-switcher отображать окна на всех виртуальных рабочих столах.

Предоставлена фозможность запуска shutdown-скрипта при завершении работы.

Источник: opennet.ru