Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.7, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10, в которой улучшена поддержка Wayland, реализована поддержка HDR, улучшена сетевая игра, модернизировано меню, улучшена поддержка платформы UWP/Xbox и расширен эмулятор приставок Nintendo 3DS.

Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки wasm4, jumpnbump, blastem, freechaf, potator, quasi88, retro8, xmil и fmsx.

Пакет Mesa обновлён до версии 21.3.6. Ядро Linux обновлено до версии 5.10.101. Набор прошивок к платам Raspberry Pi обновлён до версии 1.20210831 (решены проблемы с инициализацией экранов 4K).

Для повышения стабильности беспроводного соединения отключён по умолчанию режим энергосбережения wifi для плат Raspberry Pi.

Добавлена поддержка плат Raspberry Pi Zero 2 W.

В состав добавлена утилита для отключения геймпадов Xbox360.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Collabora заметки про архитектуру операционной системы SteamOS 3, которая поставляется в портативном игровом компьютере Steam Deck и кардинально отличается от SteamOS 2. Некоторые особенности SteamOS 3:

Переход с пакетной базы Debian на Arch Linux.

По умолчанию корневая ФС доступна только на чтение.

Предусмотрен режим разработчика, в котором корневой раздел переводится в режим записи и предоставляет возможность модификации системы и установки дополнительных пакетов при помощи штатного для Arch Linux пакетного менеджера «pacman».

Атомарный механизм установки обновлений — присутствует два дисковых раздела, один активный, а другой — нет, новая версия системы в форме готового образа целиком загружается в неактивный раздел, и он помечается активным. В случае сбоя можно откатиться на старую версию.

Поддержка пакетов Flatpak.

Задействован мультимедийный сервер PipeWire.

Графический стек основан на свежей версии Mesa.

Для обеспечения запуска Windows-игры применяется Proton, который основан на кодовой базе проекта Wine и DXVK.

Для ускорения запуска игр применяется композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland, предоставляющий виртуальный экран и способный работать поверх других десктоп-окружений.

В основной состав помимо специализированного интерфейса Steam входит рабочий стол KDE Plasma для выполнения задач, не связанных с играми (к устройству Steam Deck через USB-C можно подключить клавиатуру и мышь, и превратить его в рабочую станцию).

Источник: opennet.ru