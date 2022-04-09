Выпуск Lakka 4.1, дистрибутива для создания игровых консолей

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

Пакет RetroArch обновлён до версии 1.10.2.

Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки: race (Neo-Geo Pocket), bk-emulator (BK-0010/0011/Terak 8510a), same_cdi (Philips CD-i) и mame (MAME Project). Удалён движок duckstation (Sony Playstation).

Для обособленных движков добавлены необходимые для работы системные файлы, что позволяет обойтись без их ручного добавления. При этом отключён загрузчик системных файлов, так как подобные файлы теперь входят в состав и доступны в каталоге system. Необходимые для работы файлы добавлены для движков cannonball, dinothawr, dolphin, ecwolf, fbneo, mame2003-plus, mame, nxengine, ppsspp, prboom, scummvm, uae4arm и xrick.

Улучшено управление сопряжением с Bluetooth-устройствами.

Обновлены версии пакетов, в том числе Mesa 22.0.1, ядро Linux 5.10.109 (PC, Amlogic, Allwinner, NXP) и 5.10.103 (Raspberry Pi).

Улучшена работа на системах с видеокартами NVIDIA.

Добавлена поддержка Wi-Fi адаптеров с интерфейсом USB — ASUS BT500 и TP-Link UB500.

В сборки для Raspberry Pi добавлена Python-библиотека RPi.GPIO.

Источник: opennet.ru