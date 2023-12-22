Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal

После почти двух лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 3.0, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows.
Среди изменений в новом выпуске:
- Добавлен набор виджетов на базе Qt6, построенный с использованием Си-привязок из Qt6 6.2.0.
- Улучшен набор виджетов на базе Qt5, в котором задействован родной для Qt цикл обработки событий.
- Для всех версий Qt реализованы компоненты TCheckBox.Alignment, TRadioButton.Alignment, TCustomComboBox.AdjustDropDown и TCustomComboBox.ItemWidth.
- Полностью переработаны привязки на базе GTK3, для которых теперь требуется наличие как минимум версий GTK 3.24.24 и Glib 2.66.
- В наборе виджетов Cocoa, используемых в приложениях для macOS, добавлена поддержка многомониториных конфигураций и возможность использования IME (Input Method Editor), например, для ввода Emoji.
- Расширены возможности или изменено поведение компонентов TCustomImageList, TTaskDialog, TSpeedButton, TLabel, TPanel, TCalendar, TCheckbox, TRadioButton, TShellTreeView, TShellListView, TTreeView.
- Переделан интерфейс карты символов, который теперь оформлен в виде отдельного пакета и поддерживает изменение размера символов.
- В редакторе обеспечена подсветка PasDoc.
- В окна Watches и Locals добавлено сворачивание/раскрытие классов, записей и массивов, а также реализован показ адресов для типов с указателями.
- В окне Watches появилась возможность перегруппировки в режиме Drag and Drop.
- В окне Inspect добавлены поисковые фильтры и опции для вызова функций.
- В окне Evaluate/Modify предложена новая раскладка элементов интерфейса.
- В окне Assembler реализована история навигации.
Источник: opennet.ru