Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal

После почти двух лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 3.0, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске: