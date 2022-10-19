Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22

Состоялся релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 22, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 11, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.5 ГБ (полный, включает LibreOffice), 820 МБ (базовый), 470 МБ (без графики) и 191 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске:

Обновлены версии программ, включая ядро Linux 4.9.0-326, IceWM 3 и seamonkey 2.53.14.

Многие пакеты Debian, в том числе apt, cups, dbus, gvfs, openssh, policykit-1, procps, pulseaudio, rpcbind, rsyslog, samba, sane-backends, udisks2, util-linux, webkit2gtk и xorg-server, пересобраны и избавлены от привязок к libsystemd0 и libelogind0.

Улучшена локализация.

Из поставки удалён mps-youtube.

Modem-manager заменён на Sakis3G.

Вместо elogind, libpam-elogind и libelogind0 для управления пользовательскими сеансами задействованы seatd и consolekit.

Источник: opennet.ru