Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1

Опубликован легковесный Live-дистрибутив AntiX 23.1, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.7 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.1 ГБ (базовый), 531 МБ (без графики) и 613 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.
В новом выпуске:
- Выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1.60, а в остальных сборках 5.10.197.
- Обновлены версии приложений, например, LibreOffice 24.2.0, Firefox 115.8.0, Seamonkey 2.53.18.1.
- Добавлены приложения antiX TV и antiX Radio для просмотра потокового TV и прослушивания интернет-радио (обвязки над MPV).
- Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.
- Добавлен конфигуратор antiX SAMBA Manager для управления совместными разделами SAMBA.
- Добавлена кнопка antiX Equaliser для включения и отключения эквалайзера Easyeffects в Pipewire.
- Добавлен конфигуратор antiX Acoustic Сolours для изменения тембра звучания.
- В состав включена утилита meld, предоставляющая графический интерфейс для оценки различий между файлами и для слияния файлов.
Состав:
- Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.
- Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).
- Воспроизведение звука: xmms.
- Просмотр видео: celluloid и mpv.
- Просмотр изображений: mirage.
- Просмотр youtube без браузера: smtube.
- Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.
- Ведение заметок: cherrytree.
- Просмотр PDF-документов: qpdfview.
- Навигация по приложениям: App Select.
- Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.
- Конвертация звука и видео: winff и asunder.
- Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.
- Текстовые редакторы: geany, leafpad.
- Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.
- Резервное копирование: luckybackup.
- Сканирование документов: simple-scan.
- Загрузка торрентов: transmission-gtk.
- Настройка: antiX Control Centre.
- Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).
- Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.
Источник: opennet.ru