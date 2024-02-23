Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1

Опубликован легковесный Live-дистрибутив AntiX 23.1, построенный на пакетной базе Debian и нацеленный на установку на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 12, но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Для инициализации на выбор могут использоваться runit или sysvinit. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но дополнительно в поставку включены fluxbox, jwm и herbstluftwm. Размер iso-образов: 1.7 ГБ (полный, включает LibreOffice и 4 оконных менеджера – IceWM, fluxbox, jwm и herbstluftwm), 1.1 ГБ (базовый), 531 МБ (без графики) и 613 МБ (установка по сети). Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386.

В новом выпуске:

Выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 12 (Bookworm). В полной сборке предложено ядро Linux 6.1.60, а в остальных сборках 5.10.197.

Обновлены версии приложений, например, LibreOffice 24.2.0, Firefox 115.8.0, Seamonkey 2.53.18.1.

Добавлены приложения antiX TV и antiX Radio для просмотра потокового TV и прослушивания интернет-радио (обвязки над MPV).

Добавлен скрипт Finder для поиска файлов, установленных программ и прочей информации.

Добавлен конфигуратор antiX SAMBA Manager для управления совместными разделами SAMBA.

Добавлена кнопка antiX Equaliser для включения и отключения эквалайзера Easyeffects в Pipewire.

Добавлен конфигуратор antiX Acoustic Сolours для изменения тембра звучания.

В состав включена утилита meld, предоставляющая графический интерфейс для оценки различий между файлами и для слияния файлов.

Состав:

Пользовательское окружение по умолчанию построено на основе оконного менеджера IceWM и файлового менеджера zzzFM.

Мультимедийный сервер pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber в полных редакциях (в остальных редакциях ALSA).

Воспроизведение звука: xmms.

Просмотр видео: celluloid и mpv.

Просмотр изображений: mirage.

Просмотр youtube без браузера: smtube.

Прослушивание интернет-радио: streamtuner2.

Ведение заметок: cherrytree.

Просмотр PDF-документов: qpdfview.

Навигация по приложениям: App Select.

Файловые менеджеры: zzzFM, rox-filer, mc.

Конвертация звука и видео: winff и asunder.

Настройка сети: connman, gnome-ppp и ceni.

Текстовые редакторы: geany, leafpad.

Инструменты для ремастеринга и создания снимков установленной системы: iso-snapshot и remaster.

Резервное копирование: luckybackup.

Сканирование документов: simple-scan.

Загрузка торрентов: transmission-gtk.

Настройка: antiX Control Centre.

Разное: bootrepair, Package Installer, Network Assistant, User Manager, ddm-mx (установщик драйверов NVIDIA).

Консольные приложения: редакторы nano и vim-tiny, RSS-ридер newsboat, чат irssi, аудиоплеер mocp, радио pmrp, видеоплеер mpv, загрузчик YouTube ytfzf, торрент rtorrent.

Источник: opennet.ru