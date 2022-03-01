Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD

После двух с половиной лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз проекта Hyperbola GNU/Linux-libre 0.4, входящего в поддерживаемый Фондом СПО список полностью свободных дистрибутивов. Hyperbola основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Сборки Hyperbola формируются для архитектур i686 и x86_64 (1.1 ГБ).
Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения. В отличие от rolling-модели обновлений Arch Linux, в Hyperbola применяется классическая модель формирования релизов с длительным циклом выпуска обновлений для уже выпущенных версий. В качестве системы инициализации используется sysvinit с портированием некоторых наработок от проектов Devuan и Parabola (разработчики Hyperbola являются противниками systemd).
Дистрибутив включает только свободные приложения и поставляется с ядром Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Репозиторий проекта насчитывает 5257 пакетов. Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список и блокировка на уровне конфликта зависимостей. Установка пакетов из AUR не поддерживается.
Выпуск Hyperbola 0.4 позиционируется как переходный на пути к ранее объявленной миграции на технологии OpenBSD. В дальнейшем основное внимание будет уделяться проекту HyperbolaBSD, который предусматривает создание дистрибутива, поставляемого под копилефт-лицензией, но основанного на альтернативном ядре и системном окружении, ответвлёнными от OpenBSD. Под лицензиями GPLv3 и LGPLv3 проект HyperbolaBSD будет развивать собственные компоненты, нацеленные на замену несвободных или несовместимых с GPL частей системы.
Основные изменения в версии 0.4 связаны с чисткой компонентов без которых можно обойтись и включением в состав альтернативных пакетов. Например, добавлен рабочий стол Lumina, который может работать без D-Bus и поэтому поддержка D-Bus удалена. Также удалена поддержка Bluetooth, PAM, elogind, PolicyKit, ConsoleKit, PulseAudio и Avahi. Компоненты для работы Bluetooth удалены из-за большой усложнённости и потенциальных проблем с безопасностью.
В дополнение к sysvinit добавлена экспериментальная поддержка системы инициализации runit. Графический стек переведён на компоненты Xenocara, развиваемые в OpenBSD (X.Org 7.7 с x-server 1.20.13 + патчи). Вместо OpenSSL задействована библиотека LibreSSL. Удалены systemd, Rust и Node.js и связанные с ними зависимости.
Проблемы в Linux, подтолкнувшие разработчиков Hyperbola к переходу на технологии OpenBSD:
- Принятие в состав ядра Linux технических средств защиты авторских прав (DRM), например, в ядро была включена поддержка технологии защиты от копирования звукового и видеоконтента HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Развитие инициативы по разработке драйверов для ядра Linux на языке Rust. Разработчики Hyperbola недовольны применением централизованного репозитория Cargo и проблемами со свободой распространения пакетов с Rust. В частности, условия использования торговых марок Rust и Cargo запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей (пакет можно распространять под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core team или смены имени).
- Разработка ядра Linux без оглядки на безопасность (Grsecurity больше не свободный проект, а инициатива KSPP (Kernel Self Protection Project) находится в стагнации).
- Многие компоненты пользовательского окружения GNU и системные утилиты начинают навязывать применение излишней функциональности, не предоставляя возможностей для её отключения во время сборки. Как пример приводятся отнесение к обязательным зависимостям PulseAudio в gnome-control-center, SystemD в GNOME, Rust в Firefox и Java в gettext.
Источник: opennet.ru