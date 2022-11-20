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Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12

Спустя 6 лет со времени прошлого выпуска доступен релиз Linux-дистрибутива wattOS 12, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с графическим окружением LXDE и файловым менеджером PCManFM. Дистрибутив старается быть простым, быстрым, минималистичным и пригодным для работы на устаревшем оборудовании. Проект был основан в 2008 году и изначально развивался как минималистичная редакция Ubuntu. Размер установочного iso-образа составляет 1.2ГБ, поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск.

В новой версии:

  • Предложен новый инсталлятор, основанный на инструментарии Calamares.
  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (прошлый выпуск был основан на Ubuntu 16.04) и ядро Linux 5.10.
  • Рабочий стол обновлён до LXDE 11.
  • Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
  • По умолчанию активированы репозитории contrib, non-free и backports для получения более свежих прошивок и версий программ.
  • Для упрощения установки пакетов в состав включён интерфейс gdebi.
  • Для разбивки дисковых разделов задействован gparted.

Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12
Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12


Источник: opennet.ru

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