Выпуск Linux-дистрибутива wattOS 12

Спустя 6 лет со времени прошлого выпуска доступен релиз Linux-дистрибутива wattOS 12, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с графическим окружением LXDE и файловым менеджером PCManFM. Дистрибутив старается быть простым, быстрым, минималистичным и пригодным для работы на устаревшем оборудовании. Проект был основан в 2008 году и изначально развивался как минималистичная редакция Ubuntu. Размер установочного iso-образа составляет 1.2ГБ, поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск.

В новой версии: