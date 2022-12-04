После более года разработки опубликован выпуск Live-дистрибутива grml 2022.11, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 855 МБ, сокращённого — 492 МБ.

В новом выпуске: