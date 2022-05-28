Выпуск LXLE Focal, дистрибутива для устаревших систем

После более двух лет с момента прошлого обновления подготовлен выпуск дистрибутива LXLE Focal, развивающегося для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочного образа 1.8 ГБ.

Для навигации по глобальной сети в дистрибутиве предлагается браузер LibreWolf (пересборка Firefox c изменениями, нацеленными на повышение безопасности и конфиденциальности). Для обмена сообщениями поставляется uTox, а для электронной почты Claws Mail. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, интерфейса для запуска программ Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint.

Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 20.04.4 (ранее использовался Ubuntu 18.04). Замены поставляемые по умолчанию приложения: Arista заменён на HandBrake, Pinta на GIMP, Pluma на Mousepad, Seamonkey на LibreWolf, Abiword/Gnumeric на LibreOffice, Mirage на Viewnior, Linphone/Pidgin на uTox. В состав включены: центр установки приложений App Grid, синтезатор звука Blanket, конфигуратор Bluetooth, почтовый клиент Claws Mail, RSS-ридер Liferea, утилита резервного копирования GAdmin-Rsync, программа для настройки совместного доступа к файлам GAdmin-Samba, планировщик Osmo, интерфейс для оптимизации энергопотребления TLP GUI. Для сжатия информации в разделе подкачки вместо Zram задействован Zswap. Добавлен интерфейс для настройки всплывающих уведомлений.