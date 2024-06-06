Выпуск медиаплеера VLC 3.0.21

Опубликован выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.21, в котором устранена потенциальная уязвимость (CVE не присвоен), приводящая к записи данных в область памяти за границей буфера при разборе некорректно оформленных данных в обработчике MMS (Microsoft Media Server). Уязвимость теоретически может быть эксплуатирована при попытке загрузки контента с вредоносных серверов, используя URL «mms://».

Другие изменения:

Для систем с GPU AMD реализована поддержка технологии супер-разрешения (Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и отображении с более высоким разрешением. Для GPU Intel и NVIDIA подобная возможность была добавлена ранее.

На системах с GPU NVIDIA добавлена возможность использования фильтра TrueHDR для генерации HDR из обычного контента (SDR).

В реализации аудиокодека Opus добавлена поддержка формата объёмного звучания Ambisonics.

При загрузке контента по HTTP добавлена поддержка HTTP-заголовка Range, используемого для отдачи файлов частями.

Улучшена поддержка форматов MP4 и Opus.

Добавлен фильтр AMD VQ (Vector Quantization) Enhancer для повышения эффективности сжатия.

Обновлены библиотеки FFmpeg 4.4.4, dav1d 1.4.2 и libvpx 1.14.1.

Источник: opennet.ru