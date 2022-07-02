Выпуск межсетевого экрана firewalld 1.2

Опубликован релиз динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 1.2, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить «firewall-cmd —add —service=ssh», для закрытия SSH — «firewall-cmd —remove —service=ssh»). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Основные изменения:

Реализованы сервисы snmptls и snmptls-trap для обработки доступа к протоколу SNMP через защищённый канал связи.

Реализован сервис с поддержкой протокола, используемого в децентрализованной файловой системе IPFS.

Добавлены сервисы с поддержкой gpsd, ident, ps3netsrv, CrateDB, checkmk, netdata, Kodi JSON-RPC, EventServer, Prometheus node-exporter, kubelet-readonly, а также защищённой версии k8s controller-plane.

Добавлен параметр «—log-target».

Добавлен режим запуска failsafe, позволяющий в случае проблем с заданными правилами, откатиться на конфигурацию по умолчанию, не оставляя хост без защиты.

Для bash обеспечена поддержка автодополнения команд для работы с правилами.

Источник: opennet.ru