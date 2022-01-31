Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft

Представлен выпуск Minetest 5.5.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием 3D-движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.
Среди добавленных улучшений:
- Осуществлён переход на использование собственного форка игрового движка Irrlicht, в котором решены многие проблемы, связанные со вводом текста, работой в полноэкранном режиме, поддержкой платформы macOS и выводом графики.
- Для сжатия карт задействован алгоритм Zstd, позволивший на 20-30% ускорить генерацию карт.
- В Formspec и Lua API добавлена поддержка API Dynamic Media и реализован кодировщик для формата PNG.
- Проведена работа по реализации динамических теней, которые будут включены в следующем выпуске.
- Добавлены оптимизации производительности.
- Реализованы переводы на русский и украинский языки.
Источник: opennet.ru