ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft

Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft

Представлен выпуск Minetest 5.6.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием 3D-движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений:

  • Проведена работа по улучшению поддержки графики и устройств ввода. В связи со стагнацией разработки библиотеки Irrlicht, применяемой для 3D-рендиренга, проектом создан собственный форк — Irrlicht-MT, в котором устранены многие ошибки. Также начался процесс чистки устаревшего кода и замены привязок к Irrlicht на использование других библиотек. В будущем планируется полностью отказаться от Irrlicht и перейти на использования SDL и OpenGL без дополнительных прослоек.
  • Добавлена поддержка динамической отрисовки теней, меняющихся в зависимости от положения солнца и луны.
    Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft
  • Обеспечена корректная сортировка по прозрачности, позволившая избавиться от различных проблем, возникающих при отображении прозрачных материалов, таких как жидкость и стекло.
  • Улучшено управление модами. Предоставлена возможность использования одного мода в нескольких местах (например, в качестве зависимости у других модов) и выборочного включения конкретных экземпляров модов.
    Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft
  • Упрощён процесс регистрации игрока. Добавлены раздельные кнопки для регистрации и входа. Добавлен отдельный диалог регистрации, в который интегрированы функции убранного диалога подтверждения пароля.
  • В API для модов добавлена поддержка запуска кода на языке Lua в другом потоке для выноса ресурсоёмных вычислений, чтобы они не блокировали основной поток.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий