Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 15.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Загрузочный iso-образ занимает всего 18 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 24 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (253 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.
Источник: opennet.ru