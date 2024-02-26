Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 15.0

Опубликован релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 15.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Загрузочный iso-образ занимает всего 18 МБ. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 24 МБ. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (253 МБ), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 6.6.8, glibc 2.38, gcc 13.2.0, busybox 1.36.1, binutils 2.41, e2fsprogs 1.47.0, util-linux 2.39.2, zlib 1.3. В утилиту update-everything добавлены дополнительные проверки безопасности и реализована обработка отсутствующих dep-файлов. В tce-audit добавлен обработчик md5check. В busybox размер истории редактирования (CONFIG_FEATURE_EDITING_HISTORY) увеличен с 150 до 1000.Источник: opennet.ru