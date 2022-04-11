Выпуск минималистичного web-браузера links 2.26

Состоялся релиз минималистичного web-браузера links 2.26, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 5 МБ ОЗУ в текстовом режиме и 20 МБ в графическом.

Среди изменений в новом выпуске: