Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов

После двух с половиной лет разработки опубликован релиз свободного пакета Mixxx 2.4, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2.

В новой версии: