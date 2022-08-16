Выпуск мобильной платформы Android 13

Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.

В ART существенно повышена производительность переключения на нативный код и наоборот — JNI-вызовы теперь выполняются до 2.5 раз быстрее. Код обработки ссылок (reference processing) во время выполнения переведён на работу в неблокирующем режиме для сокращения подвисаний. Добавлен API Reference.refersTo(), который можно использовать для более быстрого возвращения памяти. В интерпретаторе ускорен поиск классов и методов. Добавлена возможность верификации байткода на этапе установки, а не при выполнении, что позволило сократить время запуска приложений.