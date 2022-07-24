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Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.4 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Об особенностях реализации LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка системы инициализации OpenRC.
  • Обеспечена совместимость с LTS-ядрами Linux 5.15.40+.
  • Оформление выводимых в лог сообщений переработано для упрощения автоматизированного анализа и удобства восприятия при ручном разборе.
  • Для сообщений LKRG задействованы собственные категории логов, что упрощает их отделение от остальных сообщений ядра.
  • Модуль ядра переименован из p_lkrg в lkrg.
  • Добавлены инструкции по установке с использованием DKMS.

Источник: opennet.ru

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