Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.9.4 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от эксплоитов уже известных уязвимостей ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Об особенностях реализации LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

Добавлена поддержка системы инициализации OpenRC.

Обеспечена совместимость с LTS-ядрами Linux 5.15.40+.

Оформление выводимых в лог сообщений переработано для упрощения автоматизированного анализа и удобства восприятия при ручном разборе.

Для сообщений LKRG задействованы собственные категории логов, что упрощает их отделение от остальных сообщений ядра.

Модуль ядра переименован из p_lkrg в lkrg.

Добавлены инструкции по установке с использованием DKMS.

Источник: opennet.ru