Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 5.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API и переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год, а релизы с расширенным временем поддержи — раз в два года. FFmpeg 5.0 станет первым LTS-релизом проекта.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 5.1, можно выделить:

Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS и используемого с ней протокола для привязки постоянных адресов IPNS.

Добавлена поддержка формата изображений QOI.

Добавлена поддержка формата изображений PHM (Portable Half float Map).

Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1.

Прекращена поддержка устаревшего интерфейса для аппаратного декодирования видео XvMC.

В утилиту ffprobe добавлена опция «-o» для вывода в указанный файл, вместо стандартного выходного потока.

Добавлены новые декодировщики: DFPWM, Vizrt Binary Image.

Добавлены новые кодировщики: pcm-bluray, DFPWM, Vizrt Binary Image.

Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): DFPWM.

Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): DFPWM.

Новые фильтры для видео: SITI — вычисление характеристик качества видео SI (Spatial Info) и TI (Temporal Info). avsynctest — выполняет проверку синхронизации звука и видео. feedback — перенаправление обрезанных кадров в другой фильтр с последующим объединением результата с исходным видео. pixelize — выполняет пикселизацию видео. colormap — отражение цветов из других видео. colorchart — генерация таблицы настройки цветов. multiply — умножение значений пикселей из первого видео на пиксели из второго видео. pgs_frame_merge объединяет сегменты субтиров PGS в один пакет (bitstream). blurdetect — определяет размытость кадров. remap_opencl — выполняет ремапинг пикселей. chromakey_cuda — реализация хромакея, использующая для ускорения API СUDA.

Новые фильтры для звука: dialogue — генерация surround-звука (3.0) из стерео, с переносом в центральный канал звука речевых диалогов, присутствующих в обоих стерео-каналах. tiltshelf — увеличение/уменьшение высоких или низких частот. virtualbass- генерирует дополнительный канал с басами на основе данных из каналов стерео.



Источник: opennet.ru