ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 5.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API и переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год, а релизы с расширенным временем поддержи — раз в два года. FFmpeg 5.0 станет первым LTS-релизом проекта.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 5.1, можно выделить:

  • Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS и используемого с ней протокола для привязки постоянных адресов IPNS.
  • Добавлена поддержка формата изображений QOI.
  • Добавлена поддержка формата изображений PHM (Portable Half float Map).
  • Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1.
  • Прекращена поддержка устаревшего интерфейса для аппаратного декодирования видео XvMC.
  • В утилиту ffprobe добавлена опция «-o» для вывода в указанный файл, вместо стандартного выходного потока.
  • Добавлены новые декодировщики: DFPWM, Vizrt Binary Image.
  • Добавлены новые кодировщики: pcm-bluray, DFPWM, Vizrt Binary Image.
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): DFPWM.
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): DFPWM.
  • Новые фильтры для видео:
    • SITI — вычисление характеристик качества видео SI (Spatial Info) и TI (Temporal Info).
    • avsynctest — выполняет проверку синхронизации звука и видео.
    • feedback — перенаправление обрезанных кадров в другой фильтр с последующим объединением результата с исходным видео.
    • pixelize — выполняет пикселизацию видео.
    • colormap — отражение цветов из других видео.
    • colorchart — генерация таблицы настройки цветов.
    • multiply — умножение значений пикселей из первого видео на пиксели из второго видео.
    • pgs_frame_merge объединяет сегменты субтиров PGS в один пакет (bitstream).
    • blurdetect — определяет размытость кадров.
    • remap_opencl — выполняет ремапинг пикселей.
    • chromakey_cuda — реализация хромакея, использующая для ускорения API СUDA.
  • Новые фильтры для звука:
    • dialogue — генерация surround-звука (3.0) из стерео, с переносом в центральный канал звука речевых диалогов, присутствующих в обоих стерео-каналах.
    • tiltshelf — увеличение/уменьшение высоких или низких частот.
    • virtualbass- генерирует дополнительный канал с басами на основе данных из каналов стерео.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий