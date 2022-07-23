Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 5.1

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 5.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Значительная смена номера версии объясняется существенными изменениями в API и переходом на новую схему формирования релизов, в соответствии с которой новые значительные выпуски будут формироваться раз в год, а релизы с расширенным временем поддержи — раз в два года. FFmpeg 5.0 станет первым LTS-релизом проекта.
Из изменений, добавленных в FFmpeg 5.1, можно выделить:
- Добавлена поддержка децентрализованной файловой системы IPFS и используемого с ней протокола для привязки постоянных адресов IPNS.
- Добавлена поддержка формата изображений QOI.
- Добавлена поддержка формата изображений PHM (Portable Half float Map).
- Реализована возможность использования API VDPAU (Video Decode and Presentation) для аппаратного ускорения декодирования видео в формате AV1.
- Прекращена поддержка устаревшего интерфейса для аппаратного декодирования видео XvMC.
- В утилиту ffprobe добавлена опция «-o» для вывода в указанный файл, вместо стандартного выходного потока.
- Добавлены новые декодировщики: DFPWM, Vizrt Binary Image.
- Добавлены новые кодировщики: pcm-bluray, DFPWM, Vizrt Binary Image.
- Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): DFPWM.
- Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): DFPWM.
- Новые фильтры для видео:
- SITI — вычисление характеристик качества видео SI (Spatial Info) и TI (Temporal Info).
- avsynctest — выполняет проверку синхронизации звука и видео.
- feedback — перенаправление обрезанных кадров в другой фильтр с последующим объединением результата с исходным видео.
- pixelize — выполняет пикселизацию видео.
- colormap — отражение цветов из других видео.
- colorchart — генерация таблицы настройки цветов.
- multiply — умножение значений пикселей из первого видео на пиксели из второго видео.
- pgs_frame_merge объединяет сегменты субтиров PGS в один пакет (bitstream).
- blurdetect — определяет размытость кадров.
- remap_opencl — выполняет ремапинг пикселей.
- chromakey_cuda — реализация хромакея, использующая для ускорения API СUDA.
- Новые фильтры для звука:
- dialogue — генерация surround-звука (3.0) из стерео, с переносом в центральный канал звука речевых диалогов, присутствующих в обоих стерео-каналах.
- tiltshelf — увеличение/уменьшение высоких или низких частот.
- virtualbass- генерирует дополнительный канал с басами на основе данных из каналов стерео.
Источник: opennet.ru