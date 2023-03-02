Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.0, можно выделить:

В разряд обязательных переведена сборка ffmpeg в многопоточном режиме. Каждый упаковщик медиаконтейнеров (muxer) теперь запускается в отдельном потоке.

Реализована поддержка VAAPI и QSV (Quick Sync Video) для кодирования и декодирования VP9 и HEVC с цветовой субдискретизации 4:2:2 и 4:4:4, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета.

Добавлена поддержка библиотеки oneVPL (oneAPI Video Processing Library) для использования технологии аппаратного ускорения Intel QSV (Quick Sync Video).

Добавлен кодировщик AV1 с аппаратным ускорением на базе QSV.

В утилиту ffmpeg добавлены опции: «-shortest_buf_duration» для задания максимальной продолжительности буферизированных кадров (чем больше, тем выше точность в режиме «-shortest», но выше потребление памяти и задержки). «-stats_enc_pre[_fmt]», «-stats_enc_post[_fmt]» и «-stats_mux_pre[_fmt]» для записи на разных стадиях кодирования покадровой информации о выбранных потоках в указанный файл. «-fix_sub_duration_heartbeat» для определения синхронизирующего (heartbeat) видеопотока, используемого для разделения субтитров.

Синтаксис filtergraph расширен возможностью передачи значений опций из указанного файла. Имя файла задаётся через указание значения с префиксом ‘/’, например, «ffmpeg -vf drawtext=/text=/tmp/some_text» приведёт к загрузке параметра text из файла /tmp/some_text.

Добавлена поддержка форматов изображений: WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap), Radiance HDR (RGBE).

Добавлены новые декодировщики: APAC, bonk, Micronas SC-4, Media 100i, ViewQuest VQC, MediaCodec (NDKMediaCodec), WADY DPCM, CBD2 DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.

Добавлены новые кодировщики: nvenc AV1, MediaCodec.

Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): SDNS, APAC, bonk, LAF, WADY DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.

Объявлены устаревшими декодировщики CrystalHD.

Новые фильтры для видео: ddagrab — захват видео рабочего стола Windows через API Desktop Duplication. corr — определяет корелляцию между двумя видео. ssim360 — оценка сходства видео, снятого в режиме 360°. hstack_vaapi, vstack_vaapi и xstack_vaapi — совмещение нескольких видео (каждое видео показывается в своей области экрана) c использованием для ускорения VAAPI. backgroundkey — превращает статичный фон в прозрачный. В фильтр cropdetect добавлен режим определения области кадрирования на основании векторов и краёв движения.

Новые фильтры для звука: showcwt — преобразования звука в видео с визуализацией частоты спектра, используя непрерывное вейвлет-преобразование и морлет. adrc — применение ко входному звуковому потоку фильтра для изменения спектрального динамического диапазона. a3dscope — преобразование входного звука в пространственный 3D-звук. afdelaysrc — генерирует коэффициенты конечной импульсной характеристики (FIR).

Новые bitstream-фильтры: Преобразование из media100 в mjpegb. Преобразование из DTS в PTS.



Источник: opennet.ru