Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.
Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.0, можно выделить:
- В разряд обязательных переведена сборка ffmpeg в многопоточном режиме. Каждый упаковщик медиаконтейнеров (muxer) теперь запускается в отдельном потоке.
- Реализована поддержка VAAPI и QSV (Quick Sync Video) для кодирования и декодирования VP9 и HEVC с цветовой субдискретизации 4:2:2 и 4:4:4, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета.
- Добавлена поддержка библиотеки oneVPL (oneAPI Video Processing Library) для использования технологии аппаратного ускорения Intel QSV (Quick Sync Video).
- Добавлен кодировщик AV1 с аппаратным ускорением на базе QSV.
- В утилиту ffmpeg добавлены опции:
- «-shortest_buf_duration» для задания максимальной продолжительности буферизированных кадров (чем больше, тем выше точность в режиме «-shortest», но выше потребление памяти и задержки).
- «-stats_enc_pre[_fmt]», «-stats_enc_post[_fmt]» и «-stats_mux_pre[_fmt]» для записи на разных стадиях кодирования покадровой информации о выбранных потоках в указанный файл.
- «-fix_sub_duration_heartbeat» для определения синхронизирующего (heartbeat) видеопотока, используемого для разделения субтитров.
- Синтаксис filtergraph расширен возможностью передачи значений опций из указанного файла. Имя файла задаётся через указание значения с префиксом ‘/’, например, «ffmpeg -vf drawtext=/text=/tmp/some_text» приведёт к загрузке параметра text из файла /tmp/some_text.
- Добавлена поддержка форматов изображений: WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap), Radiance HDR (RGBE).
- Добавлены новые декодировщики: APAC, bonk, Micronas SC-4, Media 100i, ViewQuest VQC, MediaCodec (NDKMediaCodec), WADY DPCM, CBD2 DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.
- Добавлены новые кодировщики: nvenc AV1, MediaCodec.
- Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): SDNS, APAC, bonk, LAF, WADY DPCM, XMD ADPCM, WavArc, RKA.
- Объявлены устаревшими декодировщики CrystalHD.
- Новые фильтры для видео:
- ddagrab — захват видео рабочего стола Windows через API Desktop Duplication.
- corr — определяет корелляцию между двумя видео.
- ssim360 — оценка сходства видео, снятого в режиме 360°.
- hstack_vaapi, vstack_vaapi и xstack_vaapi — совмещение нескольких видео (каждое видео показывается в своей области экрана) c использованием для ускорения VAAPI.
- backgroundkey — превращает статичный фон в прозрачный.
- В фильтр cropdetect добавлен режим определения области кадрирования на основании векторов и краёв движения.
- Новые фильтры для звука:
- showcwt — преобразования звука в видео с визуализацией частоты спектра, используя непрерывное вейвлет-преобразование и морлет.
- adrc — применение ко входному звуковому потоку фильтра для изменения спектрального динамического диапазона.
- a3dscope — преобразование входного звука в пространственный 3D-звук.
- afdelaysrc — генерирует коэффициенты конечной импульсной характеристики (FIR).
- Новые bitstream-фильтры:
- Преобразование из media100 в mjpegb.
- Преобразование из DTS в PTS.
Источник: opennet.ru