Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. Выпуск пока доступен только в исходных текстах. Amarok 3.0.0 стал первым выпуском, портированным на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.

Среди изменений в новой версии:

Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.

Предоставлена возможность перегруппировки мышью элементов в редакторе очередей, используя режим drag&drop.

Включена поддержка перетаскивания в режиме drag&drop треков из контекстных апплетов в список воспроизведения.

В меню добавлен пункт для сворачивания всех раскрытых элементов в коллекции.

В экранном индикаторе (OSD) задействован более высокий DPI для изображений. Отключены неработающие настройки OSD-экрана в окружениях на базе Wayland.

В экранном OSD-индикаторе обеспечено отображение прогресса воспроизведения композиции.

Движок для написания скриптов портирован с QtScript на QJSEngine.

Добавлена возможность копирования информации о треке через клик на контекстном апплете текущего трека.

Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и TagLib 2.0.

Удалён плагин upnpcollectionplugin.

В режиме редактирования в контекстные апплеты добавлена визуальная подсказка, демонстрирующая возможность изменения размера.

Добавлена кнопка для остановки автоматического обновления с данных с Wikipedia.

Для загрузки текстов песен задействован сервис lyrics.ovh вместо прекратившего работу lyricwiki.

Источник: opennet.ru