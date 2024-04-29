Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз музыкального проигрывателя Amarok 3.0.0, пользовавшегося большой популярностью во времена KDE 3 и KDE 4. Выпуск пока доступен только в исходных текстах. Amarok 3.0.0 стал первым выпуском, портированным на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.
Amarok предоставляет трёхпанельный режим отображения информации (коллекция, текущая композиция и список воспроизведения), позволяет осуществлять навигацию по музыкальной коллекции, тегам и отдельным каталогам, поддерживает динамические списки воспроизведения и быстрое создание собственных списков воспроизведения, может автоматически генерировать рекомендации, статистику и рейтинг популярных композиций, поддерживает загрузку текстов песен, обложек и информационных справок о композициях из различных сервисов, даёт возможность автоматизировать действия через написание скриптов.
Среди изменений в новой версии:
- Кодовая база переведена на использование Qt 5 и KDE Frameworks 5.
- Предоставлена возможность перегруппировки мышью элементов в редакторе очередей, используя режим drag&drop.
- Включена поддержка перетаскивания в режиме drag&drop треков из контекстных апплетов в список воспроизведения.
- В меню добавлен пункт для сворачивания всех раскрытых элементов в коллекции.
- В экранном индикаторе (OSD) задействован более высокий DPI для изображений. Отключены неработающие настройки OSD-экрана в окружениях на базе Wayland.
- В экранном OSD-индикаторе обеспечено отображение прогресса воспроизведения композиции.
- Движок для написания скриптов портирован с QtScript на QJSEngine.
- Добавлена возможность копирования информации о треке через клик на контекстном апплете текущего трека.
- Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и TagLib 2.0.
- Удалён плагин upnpcollectionplugin.
- В режиме редактирования в контекстные апплеты добавлена визуальная подсказка, демонстрирующая возможность изменения размера.
- Добавлена кнопка для остановки автоматического обновления с данных с Wikipedia.
- Для загрузки текстов песен задействован сервис lyrics.ovh вместо прекратившего работу lyricwiki.
Источник: opennet.ru