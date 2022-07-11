Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.2, ответвившегося в сво время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.2: