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Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2

Представлен релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 4.2, ответвившегося в сво время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK и Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 4.2:

  • Добавлена встроенная тёмная тема оформления, основанная на предлагаемом в Qt стиле Fusion.
  • Добавлена частичная поддержка потокового звука на базе контейнеров OGG и звукового кодека FLAC (Free Lossless Audio Codec).
  • При экспорте списка воспроизведения обеспечена подстановка имени файла ранее импортированного списка воспроизведения.
  • Реализована автоматическая установка заголовка импортированного списка воспроизведения, выбранного на основе имени файла.
  • В интерфейс в стиле Winamp, работающий на базе Qt, добавлены диалоги для поиска файлов и перехода на искомую композицию (Jump to Song).
  • Добавлена поддержка параметров форматирования для урезания строки заголовка.

Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.2


Источник: opennet.ru

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